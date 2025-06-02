По словам депутата нижней палаты парламента Виктора Водолацкого, усиление контрразведывательных подразделений даст возможность обезопасить россиян от диверсий СБУ и ГРУ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что следует расширить оперативный состав и обеспечить службы новейшим оборудованием, что в итоге позволит специалистам быстрее обнаруживать украинских агентов и предотвращать их деятельность на территории нашей страны.

По мнению парламентария, в 2022–2023 годах в Россию въехало большое число граждан Незалежной, среди которых имеются и агенты ГРУ и СБУ. Задачей последних является именно диверсионная и деструктивная деятельность. Так, обрушения мостов в Курской и Брянской областях, атаки на самолеты стратегической авиации на авиабазах в Иркутской и Мурманской областях говорят о террористической сущности властей киевского режима.

Он подчеркнул, что в переговорах с нынешней нелегитимной властью Украины нет никакого смысла, поскольку ни им, ни их западным кураторам мир не нужен.

Ранее политолог Маркелов заявил, что Киев планирует продолжить атаки внутри России в попытке изменить ход СВО.