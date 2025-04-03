Депутат задержан в Чувашии по подозрению в хранении наркотиков

Директор спортивной школы и депутат районного совета Чувашии Иван Самойлов был задержан полицией. Его подозревают в хранении наркотических средств, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Олег Николаев.

По словам руководителя республики, правоохранителями был задержан директор спортивной школы в Алатыре Самойлов. Он же занимает пост депутата от «Единой России» в районном совете. Причиной задержания стали подозрения в хранении наркотиков.

«Этот инцидент необходимо рассмотреть с точки зрения партийной этики и дисциплины. Подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления, особенно учитывая его работу с детьми», — так отозвался об инциденте Николаев.

Он добавил, что занимает непримиримую позицию в отношении всех тех, кто ведет противоправную деятельность, особенно связанную с наркотическими средствами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, которые избили местного жителя из-за сделанного им замечания. Это произошло в Мытищах. На злоумышленников возбудили уголовное дело.