По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, чем хуже у украинской армии положение на фронте, тем чаще киевский режим применяет террористические методы против мирных жителей нашей страны. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что это касается и Курской области, где даже лояльные Незалежной западные эксперты признают, что украинское наступление захлебнулось, а на Покровском направлении вовсе положение для украинцев катастрофическое, российская армия продвигается на несколько километров ежедневно.

По мнению парламентария, киевский режим ведет отчаянное сопротивление, однако на передовой сделать ничего не может и бьет по нашим тылам. Поэтому нужно быть готовым к тому, что атаки усилятся и ПВО следует быть более внимательной.

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