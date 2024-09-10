Генерал Липовой определил позволившую прорваться БПЛА в Московскую область тактику

По словам Героя РФ Сергея Липового, украинская армия применяет тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое число беспилотников на нашу страну. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что дроны летят на предельно малой высоте, до 50 м, с огибанием рельефа.

По мнению генерала, большую часть украинских дронов уничтожают отечественные средства ПВО. Беспилотники, ликвидированные над Подмосковьем сегодня ночью, были запущены с территории Незалежной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья навестил пострадавших в результате атаки беспилотника в Раменском.