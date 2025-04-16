Депутат Журавлев пообещал ответ киевскому режиму за массовый налет украинских дронов на Курск

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Москва в ближайшее время ответит на украинские теракты и множественные налеты БПЛА на российские города. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что наша страна припомнит все, поскольку это однозначно не от стремления поскорее прекратить боевые действия. Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом вещать весь Запад: а нас за что?

Ранее депутат Заварзин также сделал грозное предупреждение Киеву после удара ВСУ по Курску.