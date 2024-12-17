По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, уже никто не сомневается, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было спланировано украинскими спецслужбами в ответ на его громкие разоблачения запрещенной деятельности украинской армии и западных государств. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сами спецслужбы этим гордятся, даже поощряют террор на Западе, а в самом Киеве с целью усилить пропагандистский эффект накануне объявили Кириллову обвинение.

По мнению парламентария, погибший генерал-лейтенант неоднократно заявлял о биолабораториях в Незалежной и роли Запада в этом проекте, из-за чего для Вашингтона был крайне неудобным человеком.

Он подчеркнул, что Кириллов был самым высокопоставленным военным, на которого покусился киевский режим. Угроза исчезнет, когда российские войска добьют террористическую гадину в ее логове.

Ранее политолог Евстафьев заявил, что убийство генерал-лейтенанта Кириллова является вызовом российским спецслужбам.