Политолог Евстафьев считает, что убийство генерал-лейтенанта Кириллова является вызовом российским спецслужбам

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, теракт, который был совершен в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, является вызовом российским спецслужбам, который не стоит запихивать в чуланчик. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что стоит принять во внимание тот факт, что убийство военного такого уровня было совершено на следующий день после итоговой коллегии Минобороны России, накануне «прямой линии» президента и дня чекиста.

По мнению эксперта, естественно, в этом имеется и политический подтекст, демонстрирующий нашей власти, нашей элите степень возможностей противника и степень уязвимости этой самой элиты.

Ранее в Госдуме призвали жестко ответить на убийство генерала Кириллова.