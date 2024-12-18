Депутат Журавлев призвал вынести заочные приговоры заказчикам убийства Кириллова

Необходимо вынести заочно судебные решения по делу заказчиков убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»), передает РИА Новости.

По данным Следственного комитета России, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было сработано взрывное устройство, спрятанное в самокате, который находился возле входа в дом.

В результате произошедшего погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. В связи с этим событием возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме, убийстве и незаконном обороте оружия.

Позже ФСБ сообщило о задержании исполнителя теракта, завербованного украинскими спецслужбами — гражданина Узбекистана, которому обещали $100 тыс. и возможность выезда в Евросоюз.

Журавлев считает, что если задержали исполнителя, то станет возможным установить всю цепочку, ведущую к заказчику, после чего необходимо вынести им судебные приговоры.

Он добавил, что такие меры могут быть реализованы в любой точке мира и любыми средствами. По его мнению, это поможет снизить уровень преступной активности соседнего государства, которое еще не признано террористическим в России, несмотря на его действия, схожие с индивидуальным и групповым терроризмом.

Ранее в Кремле заявили, что знают о лицах, стоящих за недавним терактом, который привел к гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.