По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, украинский лидер Владимир Зеленский получит «дырку от бублика», а не Курскую область. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что высказывания «просроченного» украинского президента о планах удерживать субъект РФ оторваны от действительности, потому что украинская армия несет огромные потери и уже почти оказалась в окружении. Однако российской армии пока выгодно держать их там, чтобы оттянуть часть подразделений украинских войск из Донбасса.

По мнению парламентария, в скором времени в Курской области не останется ни одного украинского солдата и иностранного наемника. Поэтому лидер Незалежной забудет о существовании Курска, как и из его памяти пропали целые города - Артемовск или Авдеевка.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев надеялся нападением на Курскую область отвлечь русскую армию.