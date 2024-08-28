Сырский: Киев надеялся нападением на Курскую область отвлечь русскую армию
Фото: [УНИАН]
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые лично прокомментировал в общественном пространстве нападение украинских войск на приграничные территории Курской области России. Заявление военачальника цитирует УНИАН.
По признанию Сырского, за атакой на российский регион стоит стремление Киева отвлечь русскую армию и заставить ВС РФ перебросить в зоне проведения спецоперации с направлений на территории ДНР войска под Курск.
«В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом — красноармейского), кураховского направления», — добавил главком.
В продолжение темы Сырский посетовал что задумка оказалась невыполнимой в полном объеме. Как известно, Россия лишь наращивает силы на покровском направлении, заключил главком ВСУ.
Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.
Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.