По признанию Сырского, за атакой на российский регион стоит стремление Киева отвлечь русскую армию и заставить ВС РФ перебросить в зоне проведения спецоперации с направлений на территории ДНР войска под Курск.

«В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом — красноармейского), кураховского направления», — добавил главком.

В продолжение темы Сырский посетовал что задумка оказалась невыполнимой в полном объеме. Как известно, Россия лишь наращивает силы на покровском направлении, заключил главком ВСУ.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.