По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, требование Белого дома к Киеву объяснить происходящее в Курской области является репризой. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что и администрация президента США, и Пентагон прекрасно знают, кто стоит за атакой приграничных районов РФ.

По мнению парламентария, в Пентагоне, не только отдают приказы украинской армии, а также и планируют все военные операции киевского режима. Вся эта реприза в исполнении Вашингтона напоминает комического персонажа из одного отечественного юмористического шоу — консьержа, который гадил в подъезде, а потом искренне интересовался, кто же это сделал.

Он добавил, что ответственность за все военные преступления киевского режима американским властям придется нести в полной мере.

Ранее в ООН прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область и военкора Поддубного.