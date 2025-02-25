Депутат Зюганов назвал сроки сокращения Россией оборонных расходов
Зюганов: Россия снизит оборонные расходы только в случае гарантированного мира
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По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, Москва согласится на уменьшение оборонных расходов лишь при соблюдении ряда важных условий. В первую очередь необходимо заняться именно их реализацией, а затем уже рассуждать на данную тему. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что сегодня у нашей страны отсутствуют гарантии безопасности. Против Русского мира ведется война НАТО и англосаксами на уничтожение. При этом президент США Дональд Трамп старается выстроить новую политику, однако ему и внутри страны сопротивляются, и в Европе.
По мнению парламентария, указанная тема станет отрабатываться в течение 2025 года, однако в первую очередь необходимо дать четкий ответ на ряд ранее озвученных вопросов, а также заключить соглашение, гарантирующее мир на десятилетия вперед.
Он подчеркнул, что последним гарантом безопасности нашей страны является ракетно-ядерное оружие тактического и стратегического назначения.
Ранее он оценил решение западных брендов вернуться в Россию.