Депутат Зюганов назвал сроки сокращения Россией оборонных расходов

По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, Москва согласится на уменьшение оборонных расходов лишь при соблюдении ряда важных условий. В первую очередь необходимо заняться именно их реализацией, а затем уже рассуждать на данную тему. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодня у нашей страны отсутствуют гарантии безопасности. Против Русского мира ведется война НАТО и англосаксами на уничтожение. При этом президент США Дональд Трамп старается выстроить новую политику, однако ему и внутри страны сопротивляются, и в Европе.

По мнению парламентария, указанная тема станет отрабатываться в течение 2025 года, однако в первую очередь необходимо дать четкий ответ на ряд ранее озвученных вопросов, а также заключить соглашение, гарантирующее мир на десятилетия вперед.

Он подчеркнул, что последним гарантом безопасности нашей страны является ракетно-ядерное оружие тактического и стратегического назначения.

Ранее он оценил решение западных брендов вернуться в Россию.