Дерево рухнуло на проезжую часть в Солнечногорске из-за непогоды
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Рухнувшее из-за непогоды дерево перекрыло проезд на участке автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел накануне вблизи деревни Бедово. На место оперативно прибыли спасатели, указали в ведомстве.
Работники 267-й пожарно-спасательной части распилили бензопилой поваленное дерево, а также убрали бревна и осыпавшиеся на дорогу ветки.
Движение по автодороге было полностью восстановлено.
Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, которого переехала электричка в Богородском округе.