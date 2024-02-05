Дерево рухнуло на проезжую часть в Солнечногорске из-за непогоды

Безопасность
пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Рухнувшее из-за непогоды дерево перекрыло проезд на участке автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне вблизи деревни Бедово. На место оперативно прибыли спасатели, указали в ведомстве.

Работники 267-й пожарно-спасательной части распилили бензопилой поваленное дерево, а также убрали бревна и осыпавшиеся на дорогу ветки.

Движение по автодороге было полностью восстановлено.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, которого переехала электричка в Богородском округе.

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