Держаться ближе к полу: как вести себя во время автомобильной аварии

В Турции 12 человек погибли и еще 19 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. Водитель потерял управление на перекрестке, пересек встречную полосу и после слетел в овраг. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн рассказала, как следует вести себя во время аварии. Она напомнила, что всегда следует придерживаться базовых правил: пристегиваться ремнем безопасности и действовать рационально.

«В случае аварии на автобусе наклонитесь вперед, прикройте голову руками и опирайтесь на переднее кресло. Если возможно, упритесь ногами в подножку сиденья, но не засовывайте ноги под сиденье, чтобы снизить риск переломов», — посоветовала Манн в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, не стоит держаться за других пассажиров или элементы салона. Лучше находиться ближе к полу. Также по возможности следует садиться в правую часть автобуса в середине ряда сидений — эта позиция может уменьшить риск травм при лобовом столкновении.

«Проверьте, можно ли открыть люк или выбить стекло. Если пахнет гарью, стремитесь покинуть автобус как можно быстрее, чтобы избежать опасности от токсичного дыма. Если вы способны помочь другим пассажирам, делайте это, но не подвергайте себя дополнительной опасности», — пояснила собеседница издания.

Также Манн подчеркнула, что при ДТП следует обязательно вызывать экстренные службы.

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