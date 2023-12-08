Фура и легковушка столкнулись на трассе под Рузой, пострадали два человека

Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вызволили двух мужчин из легковушки, улетевшей в кювет в результате лобового столкновения с фурой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне на девяносто девятом километре трассы М-1. От сильного удара большегруз развернуло поперек дороги, а легковую машину вынесло с проезжей части. Водитель и пассажир остались зажаты в салоне.

Спасатели оперативно прибыли на место и вызволили пострадавших из разбитого автомобиля. Мужчин передали бригаде скорой помощи. Остальным участникам дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь не потребовалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пассажира иномарки, улетевшей в кювет в Зарайске.