Фура и легковушка столкнулись на трассе под Рузой, пострадали два человека
Спасатели вызволили двух человек из улетевшей в кювет легковушки под Рузой
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вызволили двух мужчин из легковушки, улетевшей в кювет в результате лобового столкновения с фурой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Авария произошла накануне на девяносто девятом километре трассы М-1. От сильного удара большегруз развернуло поперек дороги, а легковую машину вынесло с проезжей части. Водитель и пассажир остались зажаты в салоне.
Спасатели оперативно прибыли на место и вызволили пострадавших из разбитого автомобиля. Мужчин передали бригаде скорой помощи. Остальным участникам дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь не потребовалась.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пассажира иномарки, улетевшей в кювет в Зарайске.