«Десять часов атаки»: Сочи отразил три волны беспилотников

Минувшая ночь на юге России выдалась тревожной: Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников, которая продолжалась около десяти часов.

Как сообщил мэр города мэр Андрей Прошунин в своем телеграм-канале, город атаковали тремя волнами. В нескольких районах курорта обнаружены обломки сбитых дронов.

К счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений. Никто из жителей и гостей города не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены. Мэр поблагодарил военных за профессионализм и четкую работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА. Еще 26 дронов ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 — над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразила атаку 76 украинских беспилотников.