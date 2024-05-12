Десять человек ищут после прилета части ракеты ВСУ в белгородскую многоэтажку

Спасатели завершили эвакуацию дома, в которую прилетел обломок «Точки У». Сейчас продолжается разбор завалов и поиск пропавших: таких не менее десяти человек, включая ребенка.

Под обломками могут находиться пожилые люди и мальчик с первого этажа. Спасатели бурят дыру из соседнего подъезда для доступа к жителям под завалами. Известно, что достали одного пенсионера, который был зажат плитами. Он жив, но нуждается в помощи врачей.

Всего, по данным оперативной службы, без вести пропали 10 человек. Shot пишет, что также под завалами, предварительно, остаются две семьи. У одной из них ребенок инвалид, у другой — трое детей.

Напомним, что после прилета обломков украинской ракеты все десять этажей подъезда дома в Белгороде рухнули вниз. Это 40 квартир, в части из которых находились люди. О погибших пока информации нет, число пострадавших не превышает 20 человек.

По данным МО РФ, над Белгородской областью сбили шесть ракет «Точки У», один из обломков которой и прилетел в жилой дом.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены делать перерывы на месте ЧП в Белгороде из-за риска обстрелов ВСУ.