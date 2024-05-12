В Белгороде спасатели делают перерывы на месте ЧП из-за угрозы новых обстрелов ВСУ

После обрушения десятиэтажного здания на ул. Шорса в Белгороде продолжается поисково-спасательная операция. Однако сотрудникам МЧС приходится делать перерывы из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ. Они возвращаются к разбору завалов и поискам людей сразу после отбоя сигнала о ракетной опасности.

По данным МО России, десятиэтажку повредил фрагмент одной из сбитых ракет «Точка-У», пущенной ВСУ. Это привело к обрушению всего подъезда, где находилось 40 квартир минимум. О погибших пока информации нет. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что пока известно о 19 пострадавших, включая и двоих детей.

Как передает KP.RU, к работам на месте обрушения подключилась спецтехника, а УК делают обходы квартир. Спасатели предостерегли людей от вмешательства в операцию, так как существует риск повторного обрушения, а также обстрелов ВСУ. Дополнительная помощь пока не требуется.

Сейчас сотрудники МЧС вынуждены делать перерывы из-за угрозы обстрелов, но пока такая ситуация происходила лишь дважды.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде после зверств ВСУ.