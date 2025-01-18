Десять человек пострадали под Тулой по итогам столкновения маршрутки и легковушки

На 61-м километре трассы Тула — Белев произошла авария. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МЧС России.

По утверждению спасателей, на трассе между Белевым и Тулой пассажирская маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.

«6 человек госпитализированы, еще 4 — оказана медицинская помощь на месте», — указано в микроблоге.

Некоторых пострадавших пришлось извлекать из транспортных средств, поскольку они после аварии оказались заблокированы в машинах.

Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Там столкнулись сразу шесть автомобилей, в результате аварии движение на данном участке трассы было сильно затруднено.