На Ленинградском шоссе восстановили движение после ДТП с шестью автомобилями

На 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, где случилось ДТП с участием шести автомобилей, движение восстановлено, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В четверг, 16 января, департамент транспорта сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием шести транспортных средств на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве. В результате аварии движение было сильно затруднено.

«Движение на 27-м км Ленинградского шоссе восстановлено», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области выложила фото трагедии под Дмитровом, где в ДТП с автобусом погибли три человека.