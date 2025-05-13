Десять контрактников сбежали с военного полигона в Ростовской области

Десять человек, ранее отбывавших наказание в тюрьмах, а затем подписавших контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции, самовольно покинули территорию военного полигона, расположенного в Ростовской области. Об этом информировал портал 161.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 9 мая. Побег обнаружился утром, когда контрактники не явились для получения военной формы.

Подчеркивается, что беглецы не имели при себе оружия. Четыре человека были пойманы при попытке покинуть Ростовскую область. Местонахождение еще двух установлено, в ближайшее время планируется их задержание.

В настоящее время военнослужащие военной полиции ведут поиски оставшихся беглецов. Сообщается, что до подписания контракта с Минобороны они были осуждены за различные тяжкие преступления, включая убийство, разбой, торговлю наркотиками, изнасилование и нанесение телесных повреждений.

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