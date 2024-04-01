Десять лжегазовщиков задержали подмосковные полицейские в Раменском

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из подмосковного Раменского задержали десять участников группы, которые обвиняются в мошенничестве при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников газовых компаний, обходили частные дома под предлогом проверки оборудования. Сообщали жильцам ложную информацию о неисправности устройств или утечки газа и убеждали срочно заменить газовые котлы или фурнитуру.

Мошенники устанавливали фурнитуру по завышенным в несколько раз ценам, после чего получали деньги и покидали место преступления. В настоящий момент известна причастность участников группы к совершению шести подобных преступлений. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали десять активных участников группы. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте от 41 года до 52 лет. В ходе обысков по местам проживания задержанных оперативниками обнаружены и изъяты печати, кассовые аппараты, поддельные удостоверения сотрудников газовой службы, бланки договоров, газоанализаторы и спецодежда.

Ранее стало известно, что проверка началась после того, как два ребенка по пояс провалились в грязь в Солнечногорске.