Десять миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья с начала года

С начала текущего года операторы подмосковной Системы-112 приняли десять миллионов вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что чаще всего жители Московской области обращались за помощью медиков — скорой помощи было адресовано более 2,7 миллиона вызовов. Также с начала года граждане девятьсот тысяч раз вызывали полицию и ГИБДД и сто тридцать тысяч раз — пожарную охрану.

Еще свыше миллиона обращений составили справочные вызовы, более восьмидесяти тысяч вызовов были направлены в другие регионы, две тысячи — требовали помощь психолога и еще около тысячи вызовов нуждались в помощи оператора-лингвиста.

Всего за восемь лет работы операторы службы спасения Московской области приняли почти восемьдесят миллионов обращений. Ежедневно они обрабатывают свыше тридцати тысяч вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в городские округа региона поступили новые машины скорой помощи.