Десять ракет из РСЗО запустили по Донецку со стороны Украины

Сразу десять ракет из РСЗО прилетели в Донецк со стороны Украины. Подробности сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК 21 декабря 2023 года.

Стало известно, что украинские военные, предположительно, располагались в Карловке, а удар был нацелен на Киевский район города Донецка. В итоге по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Тип РСЗО на данный момент не установлен, к счастью, среди мирного населения никто не пострадал. Подробности уточняются.