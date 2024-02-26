Десятилетний мальчик погиб в Приморье из-за брошенного без присмотра оружия

Дети в охотугодии взялись играть заряженным охотничьим ружьем «Сайга». Это не кончилось добром, один из них получил смертельное ранение. Об этом сообщили РИА Новости .

ЧП произошло в Дальнегорском городском округе, в одном из лесных массивов. Мужчина вместе со своим приятелем находился в домике охотничьего угодья. Они при этом оставили на улице охотничий карабин, который был заряжен. Внезапно охотники услышали выстрел.

«На улице обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием», - заявили по этому поводу правоохранители.

Оказалось, что раненый и его 13-летний двоюродный брат решили поиграть карабином, и все закончилось выстрелом. Медики пытались спасти жизнь мальчика, но он умер еще в машине скорой помощи. Погибшему ребенку было всего 10 лет. Теперь по этому поводу ведется следствие, уже возбуждено уголовное дело. Полиции только предстоит выяснить, кто же нажал на спусковой крючок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ранее судимый мужчина напал на знакомого с ножом и отобрал у него охотничье ружье. В итоге его задержали и доставили в полицию, пострадавшему была оказана помощь.