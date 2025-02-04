Из горящей многоэтажки в центре Москвы эвакуировали десятки человек
Мебель загорелась в квартире в центре Москвы, из МКД эвакуировали 40 человек
Фото: [t.me/mchsmsk]
В Большом Балканском переулке произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает МЧС Москвы в Telegram.
По данным спасательной службы, пожар произошел в одной из квартир в доме на Большом Балканском переулке. Пламя распространилось от мебели и личных вещей, но что именно привело к возгоранию пока неизвестно.
Очаг расположился квартире на первом этаже, откуда «перебрался» также в перекрытие между первым и вторым этажами.
В МЧС уточнили, что десятки жильцов самостоятельно эвакуировались из потенциально опасной зоны. Пострадавших и жертв нет, а огонь ликвидировали. Специалисты выясняют, что стало причиной ЧП.
Ранее сообщалось, что в Приднестровье погиб пенсионер, который хотел сделать дом теплее опасным способом.