Из горящей многоэтажки в центре Москвы эвакуировали десятки человек

В Большом Балканском переулке произошел пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает МЧС Москвы в Telegram.

По данным спасательной службы, пожар произошел в одной из квартир в доме на Большом Балканском переулке. Пламя распространилось от мебели и личных вещей, но что именно привело к возгоранию пока неизвестно.

Очаг расположился квартире на первом этаже, откуда «перебрался» также в перекрытие между первым и вторым этажами.

В МЧС уточнили, что десятки жильцов самостоятельно эвакуировались из потенциально опасной зоны. Пострадавших и жертв нет, а огонь ликвидировали. Специалисты выясняют, что стало причиной ЧП.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье погиб пенсионер, который хотел сделать дом теплее опасным способом.