В Индии назвали возможную причину катастрофы Boeing Dreamliner

Следственные органы Индии продолжают расследование трагедии с участием самолета авиакомпании Air India, который потерпел крушение под Ахмедабадом в середине июня, сообщил министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол, передает The Times of India.

По его словам, Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) не исключает версию о возможном саботаже, который привел к трагедии.

Мохол рассказал, что в процессе расследования специалисты тщательно анализируют данные с черных ящиков разбившегося Boeing Dreamliner. На данный момент оба бортовых регистратора найдены и доставлены в Нью-Дели самолетом ВВС Индии, где эксперты приступили к извлечению и анализу информации.

Рассматриваются все версии происшествия, включая возможные нарушения или преднамеренные действия, которые могли привести к внезапной остановке обоих двигателей спустя несколько секунд после взлета.

Результаты исследования помогут установить истинную причину авиакатастрофы, которая стала одной из самых трагических в истории гражданской авиации за последние годы.

12 июня 2025 год авиалайнер Boeing 787-8 Dreamliner выполнял запланированный межконтинентальный рейс AI171 по маршруту Ахмадабад — Лондон, однако всего через 30 секунд после взлета самолет рухнул на жилое здание Медицинского колледжа.

В результате катастрофы погибли 280 человек, из которых 241 находился на борту воздушного судна и 39 — на земле. Единственным выжившим в этой трагедии стал 40-летний Вишваш Кумар Рамеш.

Ранее газета Politico сообщила, США и Индия могут подписать соглашение по торговле осенью.