Истребитель F-35B потерпел крушение на военно-морской авиабазе Лемур в центральной Калифорнии

В Соединенных Штатах произошло ЧП. Там разбился истребитель F-35B, об этом сообщил телеканал ABC News.

ЧП произошло в центральной Калифорнии. Истребитель F-35B с военно-морской авиабазы Лемур во время выполнения полета рухнул в поле в округе Фресно. Пилот перед падением воздушного судна успел катапультироваться. На земле также никто не пострадал.

Сейчас падением самолета занимаются эксперты, по факту инцидента уже запущено федеральное расследование.

Ранее сообщалось, что Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший самостоятельное техобслуживание самолетов. Решение принято после крушения Ан-24 в Амурской области, унесшего жизни 48 человек. Внеплановая проверка Ространснадзора выявила грубые нарушения: документацию оформляли без реальных работ, а необходимое оборудование не применялось.