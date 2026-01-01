Десятки празднующих Новый год людей погибли при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах

В первые минуты нового 2026 года в Херсонской области произошла трагедия, повлекшая массовые жертвы среди мирных жителей. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо, три беспилотных летательных аппарата атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Удар был нанесен целенаправленно, практически в момент новогоднего боя курантов, когда люди собрались на празднование.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 человек получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Глава региона подчеркнул, что многие люди погибли в огне, а один из беспилотников, по его информации, был оснащен специальной зажигательной смесью, подобной используемой для поджогов полей. Сильный пожар, вспыхнувший после попадания, значительно осложнил спасательные работы, которые продолжались до утра.

«Вот так выглядит «мир», к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы разведчика — почти под бой курантов», — написал в канале Сальдо.

В настоящее время все силы экстренных служб направлены на ликвидацию последствий происшествия. Врачи оказывают помощь пострадавшим, борясь за их жизни в медицинских учреждениях региона.

Губернатор заверил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 168 украинских БПЛА в новогоднюю ночь в России.