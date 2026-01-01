Рекордная атака БПЛА в новогоднюю ночь: удары отражены в Подмосковье и других регионах

В первые часы нового 2026 года российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили один из самых масштабных воздушных рейдов за время специальной военной операции.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, опубликованному 1 января, за праздничную ночь было уничтожено 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

География перехвата охватила сразу шесть ключевых направлений, выявив тактическую модель атаки. Наибольшая нагрузка пришлась на Брянскую область, где силы ПВО нейтрализовали 61 воздушную цель.

Значительные силы были отвлечены на южное направление: 25 дронов сбито над Краснодарским краем и 24 — над акваторией Азовского моря. Центральный федеральный округ также оказался в зоне действий: над Тульской областью уничтожено 23 БПЛА, над Калужской — 7. Крым отразил атаку 16 беспилотников.

Отдельным пунктом в сводке Минобороны значится Московский регион. На подступах к столице перехвачено 12 летательных аппаратов, из которых 9 дронов были нацелены непосредственно на Москву.

Успешное отражение атаки без серьезных повреждений инфраструктуры и жертв среди гражданского населения демонстрирует высокий уровень интеграции и готовности систем ПВО к действиям в праздничных условиях, когда внимание традиционно ослаблено.

Военные эксперты, комментируя событие, обращают внимание не только на количество, но и на синхронность атаки. Координированный запуск такого массива дронов по разным, удаленным друг от друга регионам требует серьезной логистической и разведывательной подготовки.

