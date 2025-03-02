Десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию на Бали

На Бали наблюдается вспышка лихорадки денге, от которой пострадали уже десятки российских туристов, сообщил телеграм-канал SHOT.

С начала января в Индонезии зарегистрировано более 6 тыс. случаев заражения этой инфекцией, охвативших популярные среди путешественников районы Чангу, Улувату и Семиньяк. Известно, что 28 человек скончались от заболевания.

По данным местных властей, ситуация продолжает ухудшаться на фоне частых дождей. Для борьбы с распространением заболеваниями жителям советуют обрабатывать свои дома специальными средствами от комаров — именно они являются главными переносчиками инфекции.

Пострадавшие туристы рассказали о тяжелых симптомах болезни, включая воспаление на месте комариного укуса, сильные боли в животе, галлюцинации и пожелтения кожи. Кроме того, у некоторых людей опухают и даже отнимаются ноги.

Одна из россиянок, перенесшая лихорадку, рассказала, что круглосуточно лежала в больнице под капельницей. Ее лечили парацетамолом и противорвотными средствами.

Затем, отметила женщина, у нее началась тромбоцитопения и начали лопаться сосуды. Врачи предупредили ее, что на таком уровне тромбоцитов существует высокий риск внутреннего кровотечения. Россиянка сообщила, что на четвертый день, когда состояние значительно улучшилось, ее выписали.

По данным SHOT, на фоне паники из-за инфекции местные мошенники начали обманывать туристов. Одна из отдыхающих едва не попалась на уловку афериста, который предлагал ей приобрести капельницу для лечения денге.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах утонули двое российских дайверов. Одного из них растерзала акула.