Двое российских дайверов утонули на Филиппинах: одного растерзали акулы

В результате трагического инцидента во время погружения с аквалангом на Филиппинах погибли двое российских туристов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, уточнив, что один из мужчин стал жертвой нападения акул, а другой утонул.

Как сообщили в местной полиции, группа из четырех россиян в сопровождении филиппинского инструктора отправилась на остров Верде для дайвинга.

Во время погружения сильное подводное течение отнесло всю группу. Двум туристам и инструктору удалось благополучно выбраться на поверхность, однако двое мужчин не смогли справиться с течением.

Один из них был найден с оторванной рукой, предположительно, после нападения акул, другой захлебнулся. Возраст погибших составлял 29 и 39 лет.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами попал в ДТП в Таиланде.