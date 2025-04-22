Десятки туристов в Индии были расстреляны неизвестными в долине Байсаран

Мощнейшая за последние годы атака на мирных людей была произведена в Индии. Там на севере страны неизвестные вооруженные люди расстреляли толпу туристов. Не менее 27 человек погибло. Об этом сообщил телеканал News18.

ЧП произошло в месте под названием Пахалгам, которое расположено на союзной территории Джамму и Кашмир. Там толпы туристов поднимались по тропе в долине Байсаран. Среди них были пожилые люди, а также женщины. Внезапно появились люди с оружием, которые открыли стрельбу. В итоге погибло не менее 27 человек, еще десятки были ранены.

«Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы», — указал Омар Абдулла, глава этого региона.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Известно, что среди погибших есть как минимум двое иностранцев. Местные власти уже квалифицировали инцидент как террористический акт.

Ранее сообщалось о ЧП в Индии, связанном с обрушением здания. В Нью-Дели развалился объект, который был построен с нарушениями техники безопасности. Не менее 11 человек погибло, еще 11 удалось извлечь из-под обломков живыми. Пятерых пострадавших пришлось госпитализировать.