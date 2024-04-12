Над Белгородской областью сбиты два беспилотника ВСУ

В небе над Белгородской областью сбиты два беспилотника. Об этом на своей странице сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам руководителя, системой противовоздушной обороны в Белгородском районе были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В результате атаки вооруженных сил Украины из мирных граждан никто не пострадал, однако без материальных потерь не обошлось. В поселке Дубовое осколки посекли автомобиль. На данный момент продолжает уточняться информация о последствиях налета неприятеля. Глава региона также сообщает об отмене сигнала ракетной опасности.

Ранее мы писали о том, что на Украине начали передавать в войска оружие, которое ранее забрали у членов организованных преступных групп. Например, в одну из частей Ровенской области отдали пять реактивных танковых гранатометов, а также свыше 4,6 тысяч патронов различного калибра. До этого оружие эксплуатировалось злоумышленниками, которые охраняли так называемую «янтарную мафию».