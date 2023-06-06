«Дестабилизация бытовой обстановки»: эксперт рассказал о последствиях подрыва Каховской дамбы

Примерно в два часа ночи 6 июня верхняя часть дамбы Каховской ГЭС подверглась обстрелу. Как сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа, удар наносился из украинской ракетной системы залпового огня «Ольха». В регионе фиксируется неконтролируемый сброс воды.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что подрыв дамбы его страна не совершала. О непричастности России сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как рассказал участник СВО и военный эксперт Андрей Кашкаров, станция в окрестностях Новой Каховки в условиях боевых действий имеет важное стратегическое значение не только как резервный объект энергообеспечения при его восстановлении, но и как плотина, разрушением которой можно дестабилизировать бытовую обстановку окрестных сел и десятков тысяч человек, а также влиять на военные действия.

«Касательно перспективы подъема и динамики движения воды можно опираться на экспертный прогноз бывшего сотрудника штаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенкова образца 1985 года: после прорыва вода сначала поднимется и затем спадет в течение нескольких суток, что и ожидают в Херсонской области и Запорожье», – отметил Кашкаров в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по его словам, ситуация с катаклизмами дает дополнительную возможность завязать и актуализировать переговорный процесс хотя бы с тем, чтобы договориться о моратории на обстрелы жизненно важных объектов и инфраструктуры.

Ранее мы сообщали о том, что Каховская ГЭС пострадала при обстреле, но дамба станции не разрушена.