Детали от очевидцев: школьники описали, что слышали и видели во время нападения в лицее Нижнекамска

В сети появились свидетельства учеников Нижнекамского многопрофильного лицея № 37 о нападении, произошедшем в здании школы. По их словам, инцидент начался прямо во время уроков, пишут в Telegram-каналах.

«Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре», — описывают начало произошедшего очевидцы.

Согласно их рассказам, вначале в коридоре раздались два громких хлопка, которые многие сначала не поняли. Затем началась паника: школьники начали выбегать из классов в попытке спрятаться.

Спустя несколько минут прозвучал еще один резкий звук, после чего из коридора стали доноситься крики и стоны. Эти свидетельства дополняют картину происшествия, в ходе которого, по данным силовиков, подросток ранил охранницу и взорвал петарды на этажах.

Ранее появились первые кадры после нападения подростка с ножом в лицее Татарстана.