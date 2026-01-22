На фото с места ЧП: как выглядит лицей в Нижнекамске после нападения подростка с ножом и петардами

В Сеть выложены первые фотографии с места ЧП в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37 в Татарстане, где подросток, вооруженный ножом, ранил охранницу и взорвал петарды. Кадры, сделанные после задержания нападавшего, демонстрируют работу оперативных служб на месте происшествия. Мотивы подростка, который ворвался в учебное заведение, в настоящий момент устанавливаются. Об этом пишут в Telegram-каналах.

По предварительным данным, единственной пострадавшей в результате инцидента стала сотрудница охраны. Женщине была своевременно оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Подросток, устроивший нападение, был задержан. Ситуация в лицее взята под контроль, на месте продолжают работу экстренные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

