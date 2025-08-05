Детей эвакуировали из лагеря под Челябинском

Детский лагерь на озере Сугояк в Челябинской области досрочно завершил смену после жалоб на здоровье. Родители сообщили о возможном вирусе, а власти подтвердили решение о закрытии. Об этом сообщает MK.RU.

Оздоровительный лагерь под Челябинском экстренно прекратил работу после многочисленных жалоб детей на плохое самочувствие. По данным родителей, уже на третий день смены стало известно о досрочном отъезде детей.

Дети жаловались на симптомы, напоминающие вирусную инфекцию. Официально руководство лагеря объяснило закрытие проверкой Роспотребнадзора.

В региональном Минобре подтвердили, что смена завершена раньше срока из-за угрозы здоровью детей. Точную причину инцидента пока не называют.

Лагерь на озере Сугояк принимал детей-спортсменов с 1 августа. Теперь отдыхающих развезли по домам, а следующую смену, возможно, отменят.

Ранее в Краснодарском крае селевой поток смыл палаточный лагерь с детьми.