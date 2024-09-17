Детей, пострадавших в челябинской школе, направят на лечение в Москву

Два ребенка, получивших увечья от нападения ученика школы №68 в Челябинске, скорее всего, будут перевезены для дальнейшего лечения в столицу. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщил ТАСС.

«Оба ребенка сейчас стабилизированы, им провели операции, была проведена телемедицина, родители дали согласие на их транспортировку в Москву», — указано в сообщении.

Еще одному ребенку также была проведена операция, его состояние оценивается как средней тяжести. Однако родители этого несовершеннолетнего не разрешили его перевозку.

Ранее юрист Хаминский пояснил, почему напавший на школьников ученик в Челябинске не подлежит уголовной ответственности.