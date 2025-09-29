Блогер описал популярный у россиян курорт фразой «как Сочи, только с пальмами»

Известный ирландский блогер с русско-армянскими корнями Тим поделился своими впечатлениями о популярных среди российских туристов курортах Юго-Восточной Азии. Своим мнением он поделился в своем канале на платформе «Дзен».

Наиболее яркое сравнение он привел для таиландского острова Пхукет, описав его как «Сочи, только с пальмами и слонами». По словам блогера, этот курорт предлагает красивые пляжи, насыщенную ночную жизнь с барами и многочисленные массажные салоны.

Остров Бали в Индонезии путешественник охарактеризовал как «огромный торговый центр под открытым небом». Блогер отметил, что здесь можно заняться серфингом, посетить красивые храмы и насладиться дикой природой.

Вьетнамский остров Фукуок получил неоднозначное оценку: по мнению блогера, здесь «райские пляжи встречаются с советским сервисом». К положительным сторонам он отнес вкусную местную кухню, живописные закаты и меньшее количество туристов по сравнению с другими курортами.

Столицу Таиланда Бангкок Тим подверг наиболее резкой критике. Блогер описал город как «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы» и осудил туристов, которые приезжают сюда в поисках развратных развлечений.

Ранее сообщалось, что пробки и долгая дорога из аэропорта испортили отдых российским туристам на Бали.