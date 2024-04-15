Дети из Подмосковья могут принять участие в творческом конкурсе Системы-112

Конкурс проводится при поддержке областного правительства, принять участие в нем могут школьники, воспитанники молодежных общественных организаций и семьи.

Конкурсные материалы — рисунки, фотографии или видео о работе спасателей, медиков, полицейских — нужно отправить на электронную почту konkurs112@mail.ru или обычным письмом по адресу: ул. Машиностроителей, дом 7 А, г. Подольск.

Узнать более подробную информацию о конкурсе можно по ссылке.

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