«Дети, которые боятся наказания»: выяснилось, как Киев пытается спровоцировать Москву ракетными ударами

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму. Об этом в соцсетях рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Таким образом власти Киева пытаются прощупать границы дозволенного, комментирует общественный деятель, активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко.

«Ракетный удар по Чонгарскому мосту — это вызов, попытка Запада проверить силу ответной реакции России. Еще одна озвученная раньше граница была нарушена – удар западным оружием дальнего радиуса действия по территории РФ. С другой стороны, Запад и не считает Крым российской территорией», — уточнил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь, по его словам, противник в ожидании увидеть реакцию: как будут реализованы заявления об ответных ударах по центрам принятия решений.

«От реакции российских сил будет зависеть, какие провокации будет дальше применять Запад. Они как дети, которые боятся наказания, но постоянно пытаются прощупать границы допустимого и заходят все дальше и дальше», — рассказал Костеренко.

Ранее мы сообщали, что украинская армия нанесла ракетный удар по мостам между Крымом и Херсонской областью.