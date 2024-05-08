Дети стали пропадать: чему научить ребенка, чтобы он пережил каникулы

Дети стали чаще теряться и на природе, и в городе, что закономерно для длинных майских выходных. Ситуация может усугубиться во время летних каникул. Чему научить ребенка, чтобы прогулки были безопаснее, – рассказала инструктор школы поискового отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.

Она напомнила, что малыш может заблудиться в любом месте, например, просто отстать от экскурсии или потеряться во время прогулки. Поэтому лучше перестраховаться и заранее позаботиться о возможных поисках.

«Перед любым походом или экскурсией надо сфотографировать ребенка, чтобы зафиксировать его внешний вид. В экстренной ситуации поисковикам можно будет просто показать фото, ведь в состоянии стресса родители часто не могут вспомнить детали костюма и другие подробности», – объяснила Наталия Абрамова.

Кстати, одевать ребенка лучше в яркую одежду, а с собой обязательно давать полностью заряженный мобильный телефон.

Дети должны помнить номер экстренных служб – 112 и знать, что позвонить по нему можно в любом случае, даже если на счету нет денег или сеть оператора недоступна. Если ребенок потерялся в лесу, то после звонка он должен оставаться на месте – так его проще будет найти.

«Отходить можно только на открытые пространства, если они есть рядом. Тогда человека лучше видно сверху, что удобно при поиске с помощью квадрокоптера. К водоемам подходить опасно. Если в лесу придется провести ночь, то надо постараться не заснуть. Однако уходить куда-либо в темноте нельзя», – продолжает инструктор по безопасности.

Также эксперт назвала «правило трех «О», которому должен следовать каждый потерявшийся ребенок: остановиться, оглянуться, окрикнуть.

Наталия Абрамова отметила, что этим принципам поисковики обучают школьников Москвы и Подмосковья на специальных занятиях. Кроме того, детям объясняют, как вести себя на массовых мероприятиях, в торговых центрах, в транспорте и при общении с незнакомыми людьми.

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