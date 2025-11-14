«Детям грозила неминуемая смерть»: полицейские нашли пьяного отца в секс-шопе, пока его дети задыхались в автомобиле

В американском штате Аризона суд вынес приговор 38-летнему мужчине, оставившему четверых детей в раскаленной машине, пишет The New York Post. Инцидент произошел в конце июля, когда температура в салоне автомобиля достигала 52 градусов по Цельсию.

Асенсио Ларго отправился в магазин для взрослых, оставив детей в закрытой машине без присмотра. По информации полиции, в этот день стояла сильная жара, и жизни детей находились в опасности. Случайные прохожие заметили детей в автомобиле и вызвали правоохранителей.

Полицейские обнаружили Ларго в состоянии алкогольного опьянения в секс-шопе, его задержали. Суд приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения и десяти годам условного срока.

Это не первый подобный случай в Аризоне. Ранее другой житель штата предстал перед судом за оставление двухлетней дочери в раскаленном автомобиле — он забыл о ребенке из-за увлечения видеоиграми и просмотром порнографического контента.

Ранее сообщалось, что в Подольске осудят жительницу после гибели двоих детей в результате пожара.