Уголовное дело возбудили в Подмосковье после госпитализации младенца с переломами и ушибами

Уголовное дело возбудили в Подмосковье, после того, как в больницу доставили младенца с многочисленными переломами, ушибами и гематомами.

Новорожденный был госпитализирован в воскресенье, сообщила пресс-служба ГКУ СК России по Московской области.

Сейчас ребенок проходит лечение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, следователи допрашивают родителей малыша.

Ранее в подмосковной прокуратуре рассказали, что квартира, где проживает младенец, находится в неудовлетворительном состоянии.