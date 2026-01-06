Детский плач среди обломков: страшные последствия взрыва газа в жилом доме Ингушетии

Накануне вечером в Ингушетии произошло чрезвычайное происшествие. В результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в селе Сагопши Малгобекского района пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Как сообщило Главное управление МЧС России по республике, сигнал о происшествии поступил в их оперативную службу в 17:47 по московскому времени 6 января. По предварительным данным ведомства, причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси внутри помещения.

Все пострадавшие с различными травмами были незамедлительно госпитализированы. На данный момент они находятся в Центральной районной больнице города Малгобек, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные подразделения МЧС и следственные органы работают на месте происшествия для установления точных причин взрыва и оценки ущерба.

