Лестница, огнетушитель и отвага: история о том, как школьники организовали спасательную операцию до приезда МЧС

Юные жители деревни Клопицы проявили невероятное самообладание и отвагу, предотвратив масштабную трагедию во время пожара в многоквартирном доме. Услышав крики о помощи и заметив зарево, группа подростков оперативно организовала спасательную операцию до приезда экстренных служб.

Согласно сообщению издания 78.RU, ребята, находившиеся на улице, действовали с поразительной для их возраста слаженностью. Они моментально разделились на группы: одни бросились к соседям за лестницей, другие взяли огнетушитель в ближайшем магазине. Используя лестницу, подростки сумели добраться до второго этажа и эвакуировать нескольких жителей, оказавшихся в западне на балконе из-за быстро распространявшегося огня.

Мать одного из юных героев, Валентина Сулягина, рассказала, что её 15-летний сын Артём, активно участвовавший в спасении людей, впоследствии почувствовал проблемы со зрением. Мальчику была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Женщина подчеркнула, что дети не только сами помогали пострадавшим, но и активно передавали лестницы и инструменты прибывшим спасателям.

Возгорание началось в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Несмотря на все усилия, спасти всех не удалось: двое мужчин скончались в карете скорой помощи. Однако хладнокровные и решительные действия подростков позволили эвакуировать из здания 20 человек и избежать ещё большего числа жертв.

