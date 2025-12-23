Детский травматизм на дорогах Нижегородской области остается высокой проблемой

За этот год дороги Нижегородской области унесли жизни восьми детей. Эти трагические цифры обнародовала региональная Госавтоинспекция, подводя неутешительные итоги одиннадцати месяцев. Всего с начала 2025 года произошло более пятисот аварий с участием несовершеннолетних, в которых пострадало свыше 550 ребят. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В попытке переломить пугающую статистику и напомнить о важности безопасности, власти региона запускают особую акцию. Она получила название «Зимние каникулы» и продлится с 22 декабря по 11 января. Инспекторы ГИБДД в необычных образах — Деда Мороза и Снегурочки — выйдут на улицы, чтобы поздравить детей и взрослых с праздниками и в неформальной обстановке напомнить о строгом соблюдении правил на дороге.

Подобные меры — прямое следствие осознания того, что стандартных профилактических мер недостаточно. Каждый подобный случай — это не просто сухая цифра в отчете, а настоящая семейная трагедия. Акция призвана достучаться до сознания участников движения в то время, когда дети чаще находятся на улице, а зимняя погода и ранние сумерки создают дополнительные риски.

Итогом этой работы должно стать не только временное повышение бдительности, но и формирование более ответственной культуры поведения на дорогах у всех поколений. Пока же главный вывод остается горьким: статистика детского травматизма в регионе требует немедленного и постоянного внимания, а безопасность юных пешеходов и пассажиров — это задача, которая не знает каникул.

