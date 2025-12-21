Многополосный коллапс на МКАД: массовое ДТП парализовало трафик

Массовое дорожно-транспортное происшествие, случившееся сегодня на 43-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги, привело к масштабным транспортным проблемам. По информации Дептранса, движение затруднено.

Инцидент произошел в районе съезда №44, где столкнулись несколько автомобилей. Точные обстоятельства аварии, включая возможные причины и количество участников, в данный момент устанавливаются следователями и сотрудниками ГИБДД.

В Дептрансе предупредили, что в результате ДТП движение на одном из самых напряженных участков кольцевой автодороги оказалось практически парализовано. По последним данным Центра организации дорожного движения, образовался затор протяженностью не менее 4 километров. Движение в сторону области серьезно затруднено, автомобилисты вынуждены стоять в длинной пробке.

Официальные источники настоятельно рекомендуют водителям, которые только планируют выезд на МКАД в этом секторе, заранее выбирать альтернативные пути объезда. В качестве оптимальных решений можно рассмотреть использование дублеров МКАД, внутренних радиальных магистралей или выезд на Третье транспортное кольцо для перераспределения маршрута.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка без прав погубила мужа в страшной аварии на Дальнем Востоке.