«Деваться некуда, вот и результат»: ядовитая рептилия напала на четырехлетнего мальчика

По данным журналистов, рептилия напала на мальчика вечером 28 июня на территории СНТ «Лесные дали». Родители вызвали скорую, и ребенка отвезли в больницу в состоянии средней тяжести. На данный момент пострадавший остается под наблюдением врачей.

Россияне же считают, что причиной участившихся случаев нападения змей на людей стало то, что животным некуда деться.

«Выпиливайте больше леса! Кругом застройки новых ЖК, обитателям лесов деваться некуда, вот и результат»; «Нечего застройку вести там, где живут дикие звери. Все леса застроили и болота осушили. Где им жить: тут дома, там дачи. И за детьми следит лучше надо», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.

Ранее мы рассказывали об еще одном случае нападения змеи на ребенка.